不分區名單惹爭議，國民黨今(15日)下午加開中常會，而最新不分區立委名單曝光！第一到第十五名名單，網友看完紛紛留言痛批，「謝龍介還是在吳敦義後面！」、「吳斯懷？」、「吳就是要拉龍介墊背」、「謝龍介好慘」、「韓粉要爆氣了吧」、「謝龍介還是抬轎角色」、「謝龍介要哭了..」。

最新不分區立委完整名單，但仍待明天中央委員會審核：

1.曾銘宗（國民黨政策會前執行長、黨團總召、立委、金管會前主委）

2.葉毓蘭（亞洲警察學會祕書長、警大前教授）

3.李貴敏（律師、前立委）

4.吳斯懷（反年改團體「八百壯士」副指揮官、陸軍前中將副司令）

5.鄭麗文（行政院前發言人、前立委）

6.林文瑞（現任中常委、雲林農田水利會長）

7.廖婉汝（屏東縣黨部主委、前立委）

8.翁重鈞（前立委）

9.吳怡玎（高盛集團前副總裁、英國倫敦帝國學院統計學博士）

10.陳以信（總統府前發言人）

11.張育美（現任中常委、天成醫療體系董事長、客家系統）

12.李德維（現任中常委）

13.溫玉霞（世界台商會名譽總會長、台商）

14.吳敦義（國民黨主席、前副總統、行政院前院長、立委、高雄市前市長）

15.謝龍介（國民黨台南市黨部主委）

16.車宜靜（救國團主任葛永光妻子）

17.張顯耀（前陸委會副主委）

18.牛春茹（黃國園黨部副主委、桃園新住民文化交流協會理事長、陸配）

19.泛成連（中常委、國民黨客委會主委）

20.李玉嬋（台北護理健康大學人類發展與健康學院院長）

21.曾文培（現任中常委）

22.王桂芸（台北榮總護理部主任）

23.謝瀛華(臺北醫學大學萬芳醫學中心社區副院長)

24.侯佳齡（中常委）

25.耿繼文（警政署督察室前主任）

26.邱素蘭（會計師）

27.王裕文（台北企業總工會理事長、台灣勞工總工會理事長）

28.李惠蘭（台北市學校教育產業工會理事長）

29.張智倫（前立委張慶忠之子）

30.史雪燕（中華兩岸婚姻家庭服務聯盟理事長、首位參選公職陸配）

31.連元璋（世界華商經貿聯誼總會創會會長、台商）

32.許錦茹（廣播媒體人、屏東縣前議員許昌賢之女）

33.黃璉華（中國醫藥大學護理系教授、台大護理系榮譽教授）

34.林有志。（組發會副主委、行政院東部聯合服務中心前副執行長）

名單經轉傳至批踢踢政黑版，「本日最幹謝龍介」、「韓粉要爆氣了吧」、「謝龍介要哭了」、「謝龍介被搞了」、「幫龍介拍拍」、「都不演了？」。

最新國民黨不分區立委名單。(圖/讀者提供)

(中時電子報)