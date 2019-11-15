不用花大錢出國也能看到「富良野」花海美景，台北市古亭河濱公園，正值花海盛開，大片的白色、紅色、紫色花海，鮮豔奪目超級夢幻，花期將會到明年1月春節後，工務局表示，可把握花期的機會來現場拍照打卡，台北也有北海道富良野。
去年古亭河濱花海面積約2200平方公尺，今年一口氣上看8234平方公尺面積再加倍，今年種植的當季草花也高達29萬6,424盆，四季秋海棠、一串紅、一串紫、孔雀草、粉萼鼠尾草和小百日草等秋冬季草花，以飽和鮮明的色彩妝點古亭河濱一望無際的綠地。
北市水利處表示，古亭河濱公園婚紗廣場鄰近公館、師大商圈，交通方便，河濱公園內有許多充滿異國情調的裝置藝術，吸引許多民眾前來拍照，今年特別選擇在此地營造花海，民眾只要騎自行車或散步接近花海，就可以輕輕鬆鬆拍攝美照。
水利處建議民眾可以利用假日時間騎腳踏車運動，或是搭乘捷運到「台電大樓站」5號出口，步行約5分鐘就可抵達古亭河濱公園，河濱公園也有「河濱自行車租借站」，一邊騎車一愜意邊賞花海，為賞花增添不同的樂趣。
11月中旬落成的古亭河濱花海揭開序幕，水利處還特別挑選出優勝金句為「花海有花期，我對你的愛無限期」，已做成「告白花框」放置於花海中，讓民眾體驗不一樣的浪漫風情。
(中時 )
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