新華社報導，大陸中央人民政府駐香港特別行政區聯絡辦公室負責人15日發表聲明，對遭受暴徒瘋狂攻擊經搶救無效去世的一位無辜市民表示深切哀悼，對極端激進分子的瘋狂攻擊行為予以嚴厲譴責。

11月13日下午，在上水廣場外，一群黑衣暴徒瘋狂攻擊清理路障的市民，期間用硬物砸向一名70歲的食物環境衛生署外判清潔工人，致其當場仰面倒地，頭部嚴重受傷，經醫院救治無效於11月14日晚去世。這種反人類無差別殘害人命的暴行，毫無人性，天理難容。

該負責人表示，中聯辦對死者表示深切哀悼並對其家屬表示慰問，對這種喪心病狂的暴行表示極大憤慨和嚴厲譴責，堅決支持特區政府和香港警方，依法嚴懲，彰顯法治公義。

該負責人指出，近日香港暴力犯罪全面升級，暴徒頻頻採取罔顧人命、泯滅人性的恐怖手段，嚴重威脅廣大香港市民的生命財產安全，讓香港陷入人人自危的境地，「黑色恐怖」籠罩全城。血淋淋的事實告訴我們，香港不能再這樣亂下去了，否則每一個市民都將面臨嚴重威脅。全體香港市民必須堅決與暴力割席，共同維護法治、維護社會穩定。

該負責人說，近日已有越來越多的市民勇敢地站出來，自發清理路障，保護過路的老人與孩子，給執勤警察鼓勁加油，他們的行為是廣大香港市民渴望告別恐懼、恢復安寧心聲的反映。香港中聯辦向這些普通市民表達敬意，並希望有更多熱愛香港的市民能走出來、站出來，用實際行動向暴力說不，彰顯恢復社會秩序的強大正能量。

(中時 )