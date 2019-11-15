《金馬56入圍系列報導》將於台視11月16日播出，大陣仗邀請六項大獎包含「最佳女主角」、「最佳男主角」、「最佳導演」、「最佳女配角」、「最佳男配角」及「最佳新演員」等27位入圍者暢談拍攝點滴與入圍心情。

再度入圍金馬獎的呂雪鳳，這次以《那個我最親愛的陌生人》入圍最佳女主角，她逗趣分享入圍公布當天一直在等消息，後來去了一趟洗手間，才一開門女兒就大喊「媽出來了！入圍了」，呂雪鳳一聽到頓時又尿急躲回廁所！

再度入圍金馬獎的呂雪鳳（圖/台視提供）

休息將近三年的李心潔，以《夕霧花園》獲得入圍肯定，除了開心、感謝外，她也表示：「從來沒有想過自己有一天要用全英文方式演出，這是很大的突破，也是一個新旅程的開始。」，李心潔也透露，演對手戲的阿部寬其實英文不太好，但是講對白的時候完全感受不出來，還能敏感察覺自己的變化配合演出、非常專業。

李心潔以《夕霧花園》獲得入圍肯定（圖/台視提供）

楊雁雁談到與今年一起以《熱帶雨》入圍「最佳男配角」的許家樂，兩人從上一檔母子戲演到這檔師生戀，剛開始對戲許家樂都無法改口還會喊「媽咪！」，因為進入排練就必須要喊本名，許家樂還因此很失落。

楊雁雁做到工作和家庭的平衡（圖/台視提供）

(中時 )