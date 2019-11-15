長期熬夜，或是處於壓力時，身體會感受到緊繃而睡不著，導致失眠的情況。失眠是發生在現代人身上常見的現象，多數人都為其困擾。不過失眠者得注意了，根據最新國外所做的研究發現，多數失眠者較睡眠正常者容易引發中風和心臟病。

根據發表在國外《神經病學雜誌》（Neurology®）的一項最新研究發現，若有睡眠問題的人恐會增加罹患心臟病、中風以及其他腦部疾病的風險。此研究是由北京大學博士李李銘（Liming Li），取樣自大陸487,200位民眾，其中平均年齡為51歲。他們將被問到，在一周內，是否至少有3天有以下睡眠症狀：「入睡困難者」、「提早起床者」和「白天精神不濟者」。且在調查開始前，皆無相關中風或心臟疾病歷史。

長期熬夜，或是處於壓力時，身體會感受到緊繃而睡不著，導致失眠的情況。失眠是發生在現代人身上常見的現象，多數人都為其困擾。（圖／shutterstock）

透過10年間的追蹤訪問，得到有130,032起中風或心臟病發作案例。調查結果指出，具有三種失眠症狀的人比皆無其中症狀的人患病的可能性高出18%；無睡眠問題者罹患心臟疾病或中風人數約26%，有失眠問題者則有32%。特別的是，「白天精神不濟者」較無此症狀者罹病率高出13%；「提早清醒而無法再度入眠者」則比無此症狀的人高出7%。

李李銘（Liming Li）表示，此與失眠相關的疾病研究，特別容易從年輕人和初期受試者身上發現端倪，表示在未來也會朝向針對此類人，進行即早發現研究。

雖然此調查無法直接斷言失眠問題和心臟病、中風現象有直接關聯，但透過結果可以研判，彼此之間的確存在某種必然關係。如果能改善人類難以入睡的問題，未來可望減少中風、心臟病發作和罹患其他疾病的機率。

(中時電子報)