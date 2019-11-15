目前香港有部分大學停課，靜宜大學是國際組織ISEP在臺唯一私校會員學校，將協助目前正在香港中文大學就讀的交換生，能立即轉到靜宜就讀，並提供學習銜接措施及相關協助；校方也積極主動聯繫海外超過450多所姐妹校，若有在香港研修的交換生想到靜宜繼續完成交換課程，學雜費用將以專案減免。

「ISEP國際學生交換計畫」在美國(US)及世界(International)350所會員學校，提供學生選擇交換。因應香港目前情勢，ISEP組織美國總部主席John Lucas與同仁，感謝臺灣私校唯一會員學校的靜宜大學提供協助；讓目前正在香港中文大學等就讀的交換生，可以選擇在靜宜大學研修完成交換課程。

「愛是在別人需要，看見自己責任！」靜宜大學校長唐傳義表示，該校擁有國際化的資源及環境，目前除積極協助ISEP交換學生順利到靜宜就讀，也主動聯繫海外超過450多所姐妹校，讓在港交換生的學習不中斷，也能獲得學分，順利銜接未來學制。

唐傳義指出，靜宜除協助「ISEP國際學生交換計畫」的交換生到靜宜繼續完成學業，該校同時以專案方式，協助目前在港的臺生以課堂旁聽、隨班就讀、研修學分等方式，在靜宜大學銜接學習。

靜宜並提供校內香港學生在課業、經濟及回港等問題的協助；若學生的親戚及朋友，想到臺灣求學，校方也會提供完善資訊及協助。

(中時 )