蔡培慧說，從小在農村和阿公阿嬤一起長大，所以選擇在鄉村一起和各位打拼，並為農民爭取需求。（張晉銘攝）

陳吉仲（左）祝福蔡培慧（右）「凍蒜」。（張晉銘攝）

已列民進黨全國不分區立委第4名的縣議員羅美玲（左）祝福蔡培慧（右）「包中」。

400位支持者到場讚聲。

蔡培慧中寮鄉後援會於15日上午在永平村正式成立，除了農委會主委陳吉仲、多位南投縣議員到場力挺以外，現場還有400位支持者到場讚聲，蔡培慧說，她身為農家子弟，能夠清楚了解農村的需求，希望大家繼續給她機會，讓她繼續留在立法院為大家服務。

活動開場先由廣福社區發展協會和龍眼林福利協會的銀髮族，帶來精采舞蹈，為現場炒熱氣氛，包含農委會主委陳吉仲、後援會主任委員張永輝、縣議員廖梓佑、羅美玲、賴燕雪、蔡銘軒、鄉代會副主席蘇如輝和龍眼林福利協會總幹事廖振益等人都到場力挺。

陳吉仲說，他和中寮有很深的情感，就讀大學的時候有2年都來這裡，調查農民最需要政府提供甚麼協助，像是農產品的價格和農路品質要好，以及下一代未來有發展，這些事情他都記得，只要他們繼續合作，可以協助解決農業問題。

蔡培慧說，她從小在農村和阿公阿嬤一起長大，所以選擇在鄉村一起和各位打拼，了解農民的實際需求，將國家資源用在需要的地方，像是交通要有網絡，地方才會發展，因此她爭取中寮環鄉道路；另外，當初教育給了她機會，所以她現在也相當關心學校的操場、體育館和廁所，希望讓孩子有完整的教育資源。

蔡培慧還說，中寮地區的香蕉，產季剛好與南部的旗山有所區隔，又是日本人最喜歡的Q度和香味，所以今年日本舉辦奧運，希望可以把香蕉外銷到日本，讓全世界看到台灣的水果。

(中時 )