國民黨公布不分區立委名單後引來舉國譁然，黨內外對這份名單都有意見，國民黨黨主席吳敦義更疑似因為壓力過大在黨部前公開痛哭；而原名列不分區第一的葉毓蘭今日上廣播節目接受專訪時表示，一開始不知自己會排到第一，意外成為輿論的焦點，但說到國家對於警消的照顧，讓她不禁流下淚來。

葉毓蘭表示，有人批評現在國民黨的不分區名單平均年齡太大，但她認為自己年紀雖大，不過體能仍不錯，退休後對警消的關懷不遺餘力；葉毓蘭表示，這次自己從政完全是誤打誤撞，原先她對政治是「有點瞧不起的」，但見到警消的權益受損，實在忍不住挺身而出。

針對因反送中事件的發言而不時遭網友抨擊，葉毓蘭表示，她做為一個警政學者，自然會更加為警消著想，而這次香港事件，那些蒙面份子實在是做得太過了！葉毓蘭痛批，他們破壞地鐵、商家，造成混亂，更蒙著面，讓人搞不清楚口罩背後的人是誰，這些人已經嚴重影響一般民眾的生活，「不要說你是學生、年輕人，就可以做這些事。」

葉毓蘭表示，四年前自己因為國、新合作，被送到新黨列入不分區，選後她也馬上回到國民黨擔任中央考紀委員；她表示，確實有很多人比她優秀，但自己對軍公教是有使命的！年金改革造成警察的生活受到影響，葉毓蘭表示自己有責任要修正這個錯誤，而吳敦義主席將她列為第一位，她相當感謝，雖說外界對於吳敦義的批評相當大，但葉毓蘭還是肯定吳在這兩年來，對國民黨的貢獻以及付出。

(中時電子報)