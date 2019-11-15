莒光園地主播楊媛鈞（右）與先生買郁軒兩人在阿帕契直升機前上演壁咚戲碼。（邱立雅攝）

公主抱畫面雖美，但太太說先生手好像在抖。（邱立雅攝）

國軍出動雷霆2000讓新人們拍照留念，簡直像再拍一次婚紗。（邱立雅攝）

陸軍司令部舉辦官兵聯合婚禮，共有147對新人參加。（陸軍司令部提供／邱立雅桃園傳真）

國軍最正主播嫁了，粉絲心碎一地。陸軍司令部15日舉辦官兵聯合婚禮，共有147對新人報名參加，由陸軍司令部司令陳寶餘上將親自主持婚禮並證婚，現場還有阿帕契直升機、特戰突擊車與雷霆2000多管火箭系統供新人拍照。新人中最受矚目的則是有國軍范冰冰之稱的莒光園地主播楊媛鈞，兩人還在阿帕契前搞笑上演求婚記。

陸軍司令部在大漢營區舉辦「愛你久久‧情定大漢」官兵聯合婚禮，儀式首先由新人遊行揭開幸福序幕，6部憲兵重型機車擔任前導，接著2部特戰突擊車分別搭載兩對軍職新人，緩緩進入會場，再通過由陸軍儀隊搭起象微榮耀的10道劍門，表達對新人最誠摯的歡迎與祝福。

陳寶餘上將證婚時表示，軍人是特殊的行業，幾乎把所有時間都奉獻給工作，身為軍人的伴侶，要比一般夫妻多一點包容體諒跟獨立，他也提醒國軍弟兄姊妹，另一半是非常勇敢願意牽手共度，所以要牢牢握緊對方的手，共度生命中的苦與樂。

147對新人中最受矚目的則屬莒光園地主播楊媛鈞與陸軍司令部勤務營服務的夫婿買郁軒，兩人在阿帕契前搞笑上演「壁咚」與「求婚」戲碼，讓在旁的學弟妹們跟著興奮尖叫。楊媛鈞說兩人在國防大學政戰學院時期就相識，是學姊學弟關係，因一同練習啦啦隊讓感情增溫，畢業後分隔金門與台南兩地，有感「沒有國哪裡會有家」，兩人近期才決定步入婚姻攜手一生。

(中時 )