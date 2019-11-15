高鐵公司首度推出「搭高鐵，送租車」，專案內含高鐵車票與租車36小時。（李宜秦攝）

近年自由行崛起，旅客在外多倚靠自駕車旅遊，為此高鐵公司首度推出「搭高鐵，送租車」，專案內含高鐵車票與租車36小時，業績每周均翻倍成長。高鐵公司表示，該專案僅銷售到本月底為止，出發日期則到明年1月20日截止，12月3日起將再推出第二波專案，屆時全台除南港站外的11個高鐵站，都可搭配租車，明年元旦起即可出發。

高鐵公司為振興國旅景氣，推出多項線上旅展專案，考慮到我國諸多觀光景點交通較不便，如墾丁、日月潭等，且許多親子旅客還要照顧小孩，交通多會需要自駕車，因此今年首度推出「搭高鐵，送租車」，專案內含高鐵來回車票與格上或和運租車36小時，以台北到台南為例，每人只要2700元，相當於高鐵台北到台南車票售價，該專案不分平假日都可購買。

格上租車左營高鐵站長楊羽婷指出，來電詢問的旅客增多，針對高鐵此專案而來的旅客約多了兩成以上。高鐵營業處旅遊行銷副理林奎佑指出，這次是第一次推出送租車專案，僅限台北、台中、台南、高雄四個車站適用此專案，由於銷售狀況亮眼，業績幾乎每周都翻倍成長，因此將於12月再推出第二波方案。

林奎佑指出，首波送租車方案僅售至本月底，出發時間至明年1月20日截止，第二波專案則於12月3日起開賣，除了南港站外，全台其他11個高鐵車站都可適用，第二波專案同樣內含車票與36小時租車，但因國旅補助結束，因此售價會有所調整，明年元旦起就可出發使用。

林奎佑表示，國人國旅多是第一天一早出發，到達目的地時已是中午，若租車僅有24小時，等於隔天中午就得還車，那幾乎等於沒玩到，因此特別與租車公司商談，搭配36小時的租車方案，旅客若需延長也可另外加錢。

(中時 )