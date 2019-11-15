停車位不足，還被猛開罰單？台中市議員賴佳微15日在議會質詢時批評市府「把民眾當提款機」？罰單當停車費在繳？一中街旅客不斷突破新高，機車格位卻嚴重不足，平日尖峰時段周圍違規停車嚴重，假日連台中公園周圍人行道都會充滿違規的機車輛，今年同期比去年同期市民已經多繳了100多萬的罰單，交通局卻苦無對策改善，不用兩三年，一中街的機車違停罰單就會破千萬。交通局長葉昭甫表示，為紓解一中商圈停車需求，將於一個月內完成盤點周邊土地，尋覓是否有閒置用地，並與私人停車場業者溝通研議增加機車停車格，供遊客停放。

葉昭甫進一步表示，至於是否新建公有路外停車場，將以目前初步盤點周遭適合土地進行評估，並積極研議將平面停車場立體化的可能性。

賴佳微說，假日時連台中公園周圍人行道都會充滿違規的機車輛，她向警察調閱近三年同期一月到十月，一中街周圍警方取締的機車違停件數，確實不斷突破新高。從106年同期的7875件到107年的9448件，今年同期已破萬來到1萬1259件，充分顯示一中機車位不足的現況不斷的在惡化。

從另外一個數據來看更明顯，民眾透過交通違規系統檢舉的數量從去年同期的1143件，翻倍到今年的2230件，市民來一中街消費，摩托車位一位難求，尖峰時刻找摩托車位的平均時間不斷提高，增加大幅二氧化碳的排放量，也造成市區空氣品質的惡化。

賴佳微要求交通局盤點周圍用地，規劃興建機車專用停車場，或是大量劃設停車格線，確實回應警方與當地的需求，並改善違停的現況以避免持續惡化。 改善一中商圈停車位不足 中市府盤點周邊用地評估增加車格

台中一中商圈為國際著名景點之一，遊客眾多且商業往來興盛，造成周遭機車違停情況嚴重。為改善商圈周邊停車不足情形，交通局長葉昭甫表示，將於1個月內盤點周邊閒置用地，並與私人停車場業者溝通研議增加機車停車格，供遊客停放，盼紓解停車需求。

葉昭甫表示，為紓解一中商圈停車需求，將於一個月內完成盤點周邊土地，尋覓是否有閒置用地，並與私人停車場業者溝通研議增加機車停車格，供遊客停放。至於是否新建公有路外停車場，將以目前初步盤點周遭適合土地進行評估，並積極研議將平面停車場立體化的可能性。

(中時 )