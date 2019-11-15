皇家馬德里的羅德里戈18歲之齡首次入選巴西國家隊。(達志影像)

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巴西話題人物內馬爾(NeymarJr.)因傷問題本次並沒有入選國家隊，球隊主帥提特(Tite)新選了兩名新鮮人前鋒，分別為阿斯頓維拉的Wesley及皇家馬德里的羅德里戈(RODRYGOGoes)。阿賈克斯前鋒大衛·涅里斯(DavidNeres)及曼城門將艾德森(EdersonMoraes)也因傷未能參與，利物浦1號守門員艾利森(AlissonBecker)傷癒後首次被重新召用。

巴西近4場國際賽只取得3平1敗，原本對於競爭性不大的友誼比賽不太會拚盡全力；但是對上宿敵阿根廷，希望會曾加競技心態，同樣以近年的較穩定核心成員的默契之下會較佔優。

梅西在完成國際賽停賽後回歸到國家隊。(達志影像)

阿根廷靈魂人物梅西(LionelMessi)在完成國際賽停賽後回歸到國家隊，他的好友曼城前鋒阿奎羅(SergioAgüero)也同時被重新召回，再配合國際米蘭的勞塔羅·馬丁尼茲(LautaroMartínez)以及尤文圖斯的保羅·迪巴拉(PauloDybala)，可謂已組成國家級的豪華鋒線。今季在葡超法馬利康F.C.Famalicão表現非常突出的後衛NehuenPEREZ，是首次被徵召入伍。

阿根廷對上一場比賽以6:1大勝厄瓜多，近4場國際賽2勝2平，表現優異；但跟最近與巴西的對賽成績較差，1勝3敗。

本場國際友誼賽由南美洲兩大傳統強隊對賽，特意選擇在中立場地沙烏地阿拉伯舉行。死敵碰面，雙方都不願意在任何的情況下敗於對手，故都會先穩固好防守再作打算。雙方近3次對賽，全部「總進球」都為2球或以下。

效力德甲梅因斯的羅馬尼亞國腳馬克思姆。(達志影像)

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羅馬尼亞中場勒兹萬·馬林(RăzvanMarin)、亞歷山祖·馬克思姆(AlexandruMAXIM)、後衛羅馬里奧·本扎爾(RomarioBenzar)等所有主力球員全都隨時侯命，只有前鋒安多內(FlorinAndone)因受傷而退隊。

今場為歐國資格賽F組分組賽的重要生死戰，在積分榜排名第3的羅馬尼亞目前落後於瑞典只有1分，本場非勝不可。羅馬尼亞最近3場比賽成績為2勝1平，狀態及士氣都不錯，當中有兩場並沒有失球。

林德洛夫(左)剛獲得瑞典金球獎。(達志影像)

瑞典陣容穩定，守門員RobinOlsen、中場阿爾賓·艾克道爾(AlbinEkdal)、埃米爾·福斯貝里(EmilForsberg)、射手馬庫斯·貝里(MarcusBerg)皆獲徵召。而曼聯的後衛維克托·林德洛夫(VictorLINDELOF)獲得了瑞典的金球獎。

瑞典最近4場比賽也有2勝2平、僅失2球的佳績；由於積分已領先羅馬尼亞1分，加上作客比賽，本場賽事相信會採取比較保守的戰術，「進球」不會太多。

雙方近3次對賽，勝、平、敗皆1，近5次對賽當中4次「總進球」都在2球或以下。

(中時電子報)