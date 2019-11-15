台灣人超愛去日本玩，且每次去都會瘋狂掃貨，帶回好多戰利品。不過，有一些常聽到的伴手禮可是不能帶的！根據《財政部關務署臺北關-出入境須知》整理出台灣最新版出入境攜帶產品的規範，仔細看完以後，讓你開心掃貨，也不怕戰利品被沒收。

日本美食多，但卻不是樣樣都能帶回台灣。（圖／達志影像）

1.食品類的規範：

【出境】攜帶價值總額超過新台幣60萬元的食品出境，需向海關申報。

【入境】食品是大家常常誤踩地雷，遭罰錢的部分。

(1)動物食品：肉類、含有內臟的魚類、含肉的火鍋湯底、醬料及泡麵、鮮奶和鮮奶製品（生乳捲）或是蛋黃未完全凝固的蛋類（溏心蛋）。

(2)植物食品：乾燥的可食用種子，例如：紅豆、綠豆、玉米和決明子等。

(3)農畜水產品：白米、乾燥香菇、茶葉、熟花生、乾金針菇、熟大蒜等食品，分別不能攜帶超過不1公斤入境，且總和不能超過6公斤。

(4)生鮮食品：新鮮的蔬果及堅果類通通不可攜帶入境。

日本藥妝店許多人會掃貨，但要注意要品有攜帶入境的限制喔！（圖／達志影像）

2.藥妝品的規範：

【入境】

藥妝品大致可分4大類，中藥材、隱形眼鏡、保健藥品和化妝品。

(1)中藥材：1種藥材至多1公斤，且總共不能超過12種。

(2)隱形眼鏡：每人限帶同1品牌，2種度數。每種度數最多可攜帶60片。

(3)保健藥品：一種藥品最多12個（不論大小是瓶、盒、罐、包還是袋），且全部的保健藥品不能超過36個。

(4)化妝品：面膜、眼霜、SK II、唇膜、化妝水、精華液等之類「未含藥用」成份的美妝品，每種類最多12瓶，總共不可超過36瓶。（這其中也包括：染、燙髮劑、防曬、美白產品）。如果成分有藥用的話，需填申報單。而「玻璃安瓶(AMPOULE)」則是不得入境。

不少人喜歡在免稅店買酒，但如過超額攜帶反而會被課稅。（圖／達志影像）

3.菸酒類的規範：

【出境】攜帶價值總額超過新台幣60萬元的菸酒製品出境，需向海關申報。不過也要注意旅遊國家對菸酒製品的相關限制，也要注意搭乘航空的對於液體產品的限制。

【入境】

(1)酒類產品：年滿20的旅客，可攜帶不限瓶數，總共加起來1公生的酒。如果超過1公升，則需要申報並繳稅。如果攜帶超過5公升的酒製品，則會被沒收。

(2)菸類產品：免稅入境的標準是捲菸一條（200支）、雪茄25支、菸絲1磅，如若超過會被罰錢並沒收產品。

珠寶類的產品其實也有規範的，千萬不要超額攜帶受罰。（圖／達志影像）

3.現金與珠寶的規範：

現金與珠寶德出入境規範是相同的。

(1)新台幣：新台幣以10萬為限，若超過10萬，無論是否申報，都會被沒收。

(2)外幣：外幣以美金2萬元為限，超過的話要申報，如果申報不實或是未申報就沒收。

(3)有價證卷：價值超過美金1萬的旅行支票或是證卷需要申報，如果申報不實或是未申報就沒收。

(4)黃金：攜帶超過美金的黃金，除了要想海關申報之外，還要向台北經濟部國貿局申請輸入許可，若沒有申報或是申報不實，就要繳罰金。

(5)珠寶：攜帶鑽石或其他珠寶，需要是先向海關申報，如果沒有申報或是申報不實則需要繳罰緩。

最後提醒日本好吃的糖心蛋，因為蛋黃沒熟所以不能帶回來。一風堂的泡麵也因內含肉末所以不能帶回台灣喔！

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(中時電子報)