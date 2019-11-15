南投溫泉季將於16日開鑼，當天上午11點前，泰雅渡假村免費入園。（廖志晃攝）

2019年南投溫泉季，將於16日率先在北港溪溫泉區登場，當天早上11點前，泰雅渡假村免費入園，並整合在地餐飲、民宿與咖啡業者推出限時促銷優惠，還有熱門樂團與知名藝人演出，可以泡湯、喝咖啡，欣賞節目同樂。

泰雅渡假村總經理李吉田表示，北港溪沿線景致秀麗，除了原住民部落風情，還有3級古蹟糯米橋；北港溪旅遊軸線橫跨國姓及仁愛鄉，朝向永續經營與溫泉觀光目標發展，因此結合相關業者、在地產業與原住民文化，展現北港溪地區特有的文化藝術與優質咖啡產業。

因應南投溫泉季，泰雅渡假村特別推出全國民眾優惠方案，民眾只要在11月至12月31日，憑身分證並符合秋冬國旅補助資格，即可享有平日免費入住泰雅渡假小木屋2人房1晚，限量優惠，有興趣的民眾請盡快預定。

泰雅渡假村擁有合法溫泉標章，可以泡湯、親近大自然、享受森林芬多精，園區設有天空步道，喜歡體驗刺激的民眾，可以聯袂挑戰膽量。

(中時 )