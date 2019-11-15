為表達對弱勢家庭的關懷，新北市板橋區公所將於本月23日上午8時至下午4時在全區7個據點同步發放11萬5000公斤的「愛心米」，凡戶籍設在板橋低收入戶每戶可領取25公斤白米，中低收、弱勢兒少、中低老人、中低身障等則為每戶15公斤，受惠的弱勢家庭達8610戶。

板橋區公所區長林耀長表示，今年是連續第12年發放愛心米，每年2次向農糧署北區分署申請米糧，從近3年發放狀況來看，每戶弱勢家庭每年約可節省2000至4000元花費，對於經濟弱勢族群有極大的效益。由於農糧署加工米糧包裝上均有透氣孔，保存期限2至3個月，公所也提醒民眾領回的愛心米不宜久放，短期內如未能食用完畢，請冷藏於冰箱或冷凍櫃保存。

林耀長表示，為持續對於弱勢家庭的關心與協助，減輕生活壓力，活動當天將於本區7處定點發放愛心米，且動員里內社福志工、公所同仁計175位協助，對於行動不便或年長者將由志工協助搬運，務必使過程圓滿順利。

板橋區公所表示，愛心米領取通知單已於今（15）日寄發，採電子掃描身分條碼方式領取，為利加速發放流程，活動當天請民眾務必攜帶通知單及身分證正本領取。活動詳情請洽2968-6911分機472社會課蔡小姐。

發放地點為板橋區公所、接源堂、莊敬公園市民活動中心、民生公園市民活動中心、五權公園市民活動中心、歡園市民活動中心、崑崙公園市民活動中心。

(中時 )