今年6歲的家扶扶助童瑄瑄與弟弟，爸媽協議離婚，但爸爸並沒有在經濟上給予協助，瑄瑄媽媽與姐弟及阿姨同住在頂樓加蓋，僅靠媽媽每天通勤至3小時遠的加油站工作、幾乎能加班就加班，兼了2份工作，每天早出晚歸，收入才2萬初，勉強足夠支付家裡開銷，但因為工作常常錯過家長日、成果發表會等，媽媽也對2個孩子十分虧欠。

去年瑄瑄曾在阿姨的陪同之下，參加台北家扶辦理的園遊會，今年期待媽媽能夠休息一天，「陪伴我們去園遊會」。

每年歲末寒冬之際，是社福團體募款之際，但受到總統大選影響訊息曝光，台北家扶認為恐怕排擠公益團體的訴求，以台北家扶為例，截至10月底較去年同期，短少60萬、福袋的募集進度不到去年6成，呼籲社會大眾關注社福團體所需。

台北家扶主任謝曉雯表示，每年台北家扶會在歲末寒冬舉行園遊會，邀請弱勢家庭參與，希望這些平常因為家計等原因，缺乏親子互動、實際陪伴孩童的機會，透過園遊會讓他們能夠創造美好的回憶。

捐款電話：（02）2736-2085。

(中時 )