前立委鄭朝明。（取自鄭朝明臉書／潘建志屏東傳真）

立委莊瑞雄確定入民進黨不分區名單，屏東縣立委第二選區改由蘇震清出戰，消息傳出，地方反彈聲浪大。曾和莊瑞雄競爭過的前立委鄭朝明，及屏東縣政府顧問黃昭展都表達強烈不滿，表示不排除出來參選。民進黨屏東縣黨部主委許展維說，蘇震清應會以無黨籍參選。

和莊瑞雄在民進黨初選競爭落敗的前立委鄭朝明說，他已經透過縣黨部向黨中央陳情抗議，莊瑞雄不選了，按照遊戲規則，應該第一優先徵召他參選才對。當初他花了幾百萬元參加初選，落敗後也心甘情願接受，結果現在竟然變成這種局面，讓人傻眼。

鄭朝明說，民進黨必須徵召他才有正當性，如果不按照遊戲規則走，「民無信不立」如何服人？他也意有所指表示，他沒有弊案等問題，推他出來選對民進黨更好，比較保險。他強調，未來無論是否有徵召，他都一定會參選。

許展維表示，有接到鄭朝明的電話表達抗議，表示黨若徵召他有第一優先權。他指出，立委提名權或徵召權在黨中央，縣黨部無法置喙。不過第二選區已提名過不可能再提名，徵召多用於艱困選區，蘇震清應該是以無黨籍名義參選。

5年前曾和莊瑞雄競爭民進黨內初選落敗的黃昭展表示，莊瑞雄已承諾並投入競選連任，現在卻半路落跑，臨時換將，名不正言不順，基層反彈聲非常大。蘇震清之前在此區較少經營，出來選等於讓對手國民黨籍周佳琪更有機會當選。他目前仍在評估是否參選，若真的出來希望以無黨籍或時代力量身分參選。

(中時 )