施祥德導演（右）領獎後，與比利時TEFF創辦人Luc_Boland合照。（施祥德提供）

台灣首部以脊髓性肌肉萎縮症（SMA）為主題的罕病公益微電影《用心飛翔》，在第五屆比利時「The Extraordinary Film Festival(TEFF) 非凡電影節」榮獲觀眾票選最佳短片獎，也是唯一獲獎的台灣影片。

《用心飛翔》是亞洲第一部以脊髓性肌肉萎縮症為主題的華語公益微電影，台灣導演施祥德邀請謝祖武、李維維主演，透過鏡頭呈現SMA藏翼天使的罕病故事，讓全球看見SMA病友家庭的困境。

這支短片參加國際各大電影展都獲得評審團及觀眾肯定，共計贏得9座大獎，包括第六屆溫哥華國際華語電影節「紅楓葉獎」最佳導演獎、第三屆寧波國際微電影節微電影單元「最佳導演獎」、美國波士頓兒童電影節最佳外語入圍、法國尼斯國際電影節最佳導演／最佳編劇入圍、南非國際電影節最佳外語短片入圍等。

本屆TEFF計有830部作品參賽，最後僅有11部作品脫穎而出，《用心飛翔》是唯一獲獎的華語片。施祥德表示，這次得獎對自己以及SMA病友而言都有重大的意義，因為該電影節當中所有的作品，皆以身心障礙或疾病為主題拍攝，現場也邀請多位影片導演、主角到場。

他難掩內心激動，表示：「當《用心飛翔》影片在現場結束播映後，我看到台下觀眾們落下眼淚的那一刻，心裡只有一個感受：我做到了！透過自己微小的力量，SMA的病友真的讓更多人看見了！雖然因為語言的隔閡，觀影者可能無法精準以語言溝通，但透過肢體和表情，我很清楚感受到他們眼裡的感動。」

(旺報 )