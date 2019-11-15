大陸半導體廠商武漢弘芯半導體製造公司（簡稱武漢弘芯）價值人民幣（下同）7,530萬元的土地使用權，近日被湖北省武漢市中級人民法院查封。

集微網14日報導，被查封的土地位於武漢市東西湖區徑河街東流向以東、塔西路以北，公司於2018年11月15日競標得到這塊編號為工DXH（2018）039號的大陸國有建設用地使用權。

據公開資訊顯示，該土地用於武漢弘芯二期工廠建設。二期工廠於2018年9月開始動工，目前尚未完工。但根據規定，法院依法查封土地使用權後，任何人都不得擅自改變土地現狀，更不得未經許可在已查封土地上擅自營造建築物。武漢弘芯二期工程可能因此次查封受阻。

此次查封起因於工程總包商拖欠工程款。2018年初，武漢弘芯半導體項目一期工程正式開工，由武漢火炬建設集團有限公司（簡稱火炬集團）作為工程總包方。2018年5月，武漢環宇基礎工程有限公司（簡稱環宇公司）從武漢火炬處承接武漢弘芯一期項目的土建工程。

2019年7月4日，武漢弘芯一期工程舉行封頂儀式。不過，環宇公司高層指出，「火炬集團拖欠環宇公司4,100萬工程款長達一年」。因拖欠工程款，環宇公司向武漢市中級人民法院起訴火炬集團及武漢弘芯，並於2019年9月4日向法院申請訴前財產保全。

9月12日，法院裁定凍結火炬集團總計存款額度為3,500萬元的3個銀行帳戶，並裁定查封武漢弘芯的二期工程用地，裁定立即執行。

報導指出，此一查封時間給武漢弘芯帶來的具體影響暫不可知，大部分武漢弘芯高層對此事尚不知情。據公開資訊顯示，武漢弘芯的主要進展均集中在一期項目。

(工商 )