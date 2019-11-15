台中捷運綠線G12目前命名為豐樂公園站，但交通局在捷運豐樂公園站旁亦提供iBike公共自行車服務，iBike站卻叫南苑公園站，市議員張耀中表示，兩者皆提供中英文站名的顯示資訊，令市民一頭霧水，傻傻分不清楚，同時也對外國人不友善的提供模糊交通資訊。市府指出，考量捷運站名目前已以軌道轉乘站、在地地標、實際路口名稱3類為原則命名，並於107年6月公布宣傳，由於台中市區遍佈知名景點，因此車站名稱以耳熟能詳為優先命名，未來將於站內指標系統呈現在地其他著名景點及歷史舊名做為副站名使用，以利民眾辨認及轉乘。

張耀中指出，豐樂公園和南苑公園都是在本市南屯區的公園，且腹地規模都不小，皆在八期重劃區完工時同時存在的二個公園，並沒有誰先誰後的問題，市府在提供公共交通服務上，命名站體應更精確，在南苑公園提供捷運和公共自行車服務，卻有二個不同名字，到底是要更動公園的名字？還是捷運的站名？又或是動iBike站名，交通局或建設局必須要有一個選擇。

而在iBike南苑公園站的400公尺之遙有另一公共自行車站叫豐樂雕塑公園站，到底豐樂公園在是捷運站的出口，在iBike提供租借服務的所在地？

此外，南苑公園範圍緊鄰文心路，附近生活機能充足，有百貨公司和知名美式大賣場，附近社區大樓皆以南苑公園來命名，有「順天御南苑」、「尉寶南苑主人」等豪宅建案，但現在捷運G12站卻叫豐樂公園站，讓社區住戶覺得南苑公園其實很漂亮，但為何捷運站不是叫南苑公園？

張耀中說，捷運站名更動花費甚鉅，動輒一站高達千萬之譜，但是公共服務資訊不容模糊，建議交通局應儘速決定要更動公共自行車站名還是捷運站名，不要再讓人傻傻分不清楚。

交通局考量捷運站名目前已以軌道轉乘站、在地地標、實際路口名稱3類為原則命名，並於107年6月公布宣傳，由於台中市區遍佈知名景點，因此車站名稱以耳熟能詳為優先命名，未來將於站內指標系統呈現在地其他著名景點及歷史舊名做為副站名使用，以利民眾辨認及轉乘。

交通局指出，G12豐樂公園站位於文心南五路與文心路的交叉路口，旁邊具有南苑、豐樂、豐富3大公園綠地，豐樂公園為台中市的大型主題公園之一，是熱門旅遊景點。考量捷運亦為標的明顯的交通服務設施，沿線規劃有公車、iBike等服務設施供旅客轉乘運輸，針對議員建議釐清及修正，交通局目前同時辦理捷運通車前的交通動線及服務檢討，盤點沿線設施整合，讓旅客服務更具識別性及便民化，將一併納入檢討。

(中時 )