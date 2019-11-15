國民黨不分區名單一波三折，為平息質疑聲浪，今天加開中常會討論名單與排序，會後吳罕見地接受媒體聯訪，他說，因名單中有些有一點問題，因此必須修改，並透露接受好朋友的建議，自己排序延後至14名。媒體詢問，馬系與連系人馬都擠進安全名單，吳回擊，自己沒有考慮過什麼派系，「我也沒有吳系啊」。

國民黨不分區名單歷經四次修訂今終於拍板定案，吳敦義確定延後至14名，副主席郝龍斌下午則在常會中開炮，要求吳應退出不分區立委名單。在黨內質疑聲浪四起，吳下午親上火線接受媒體訪問，吳駁斥郝在會中質疑，指「不不不，沒有這件事」。

詢及因感受到黨內壓力而調整不分區名單？吳敦義說，「不會」，部分調整不分區名單，是因為有些有一點問題、trouble，所以必須修改一下，他透露13日有中常委建議他列14名，剛好是國民黨不分區立委有可能到達的邊際，而不是第10或8名，否則會有一點遺憾，因此他改列14名。

吳敦義直言，「我沒有考慮過什麼馬系跟連系，我也沒有吳系啊，所有的人通通都不是我直系的人」，只要大公無私就好，不管什麼馬系、連系等什麼系，在他心目中，只有中華民國派，沒有任何系。

媒體追問是否感到委屈，吳敦義說「不能講委屈」，隨後又強調自己擔任黨魁兩年多來，是最窮、最艱苦、最難的主席。

他說，去年九合一大選打了勝仗，22縣市贏15個縣市，22縣市議會贏19位議長，國民黨要重新振作起來，雖然很窮但志不窮，努力讓韓國瑜能夠在明年1月11日，高票當選中華民國總統，立法院也必須過半，達到60席目標，才能非常穩定。

至於外界質疑的八百壯士中華協會理事長吳斯懷名次不變，前立委邱毅確定被踢出名單，換上的是前陸委會副主委張顯耀，吳敦義說，那些還是有待澄清 據他了解，他們是3年多前赴北京參加國父孫中山150歲誕辰，孫也是國民黨的總理，目的是很端正的，並沒有在大陸有失國體，或者對國家不忠。

(中時 )