雲林四湖黑森林內的溼地鮮為人知的幽境。（許素惠攝）

雲林口湖成龍溼地成為藝術家創作的天地。（許素惠攝）

交通部舉辦票選台灣最美十大景觀公路活動，台61線西濱公路明年全線通車，雲嘉南風景管理處疾呼大家支持該公路，沿線社區磨刀霍霍準備大展身手，雲林口湖成龍社區力推溼地藝術，四湖箔子寮推出夕陽、咖啡、浪沙灘等深度旅行，希望打響地方觀光第1炮。

雲嘉南風管處長徐振能指出，台灣公路有的蜿蜒進入最深的山、有的經過最壯闊的海景、最秀麗的小鎮，再小、再偏僻都有故事，最美十大景觀公路票選活動，希望號召大家走走停停，像風一樣自由馳騁公路，網路投票至12月1日截止，台61線台中、彰化等路段工程，預計今年底全部完工，明年全線通車，沿途風景值得玩賞。

四湖箔子寮社區由畫家曾進成彩繪「喔熊」等受到矚目，遊客漸多，今年摘下雲林縣第13屆社區PK賽鄉村休閒組銀牌，社區總幹事蔡茂昌表示，該社區明年將推出61幸福公路西海岸咖啡、夕陽、浪沙灘深度漫遊，1、4月有重機巡禮迎春風，2、5月舉辦自行車海平線觀夕陽派對，3、7月則將探索生態幽境桌遊之旅。

口湖成龍社區每年春季舉行國際藝術節，駐村的觀樹教育基金會說，該會已開始籌畫明年國際藝術節活動，溼地是畫布，任由藝術家自由揮灑，為自然景觀添色。

(中時 )