麥芽糖從原先整塊模樣，在洪炳捷巧手下，變為上萬條比髮絲還細的糖線。（王昱凱攝）

麥芽糖非常的硬，需要燈光加熱後才較容易塑刑。（王昱凱攝）

洪炳捷說，花蓮目前剩他還在做龍鬚糖，很多人說想學，卻都只是說說，他深怕這門技藝失傳，早已將技術眉角整理好，只要有心人想學，約周就可掌握手法。（王昱凱攝）

已過古稀的洪炳捷操著滿是皺紋的雙手，將堅硬的麥芽糖塊拉成千絲萬縷的蜜糖之髮。洪炳捷說，一塊糖最多可拉為3萬多條糖絲，通常包裹花生或芝麻成為古早味甜點「龍鬚糖」，但他卻有獨家「初戀滋味」。他說，目前花蓮只剩自己堅持做下去，不願技藝成為絕唱，只要有人想學，必傾囊相授。

洪炳捷提到，龍鬚糖是古代御廚所製的宮廷甜點，原稱「麵綿糖」或「麵線糖」，皇帝嚐後讚不絕口，但名稱卻有失帝王尊榮，在大臣突發奇想下，以天子為龍的形象，結合糖絲作龍鬚，才造就這般古老優雅的點心。

入秋微冷，洪炳捷以燈光加熱糖塊後於中央戳洞，飛快的巧手瞬間將糖塊捏成如指頭粗的糖圈，隨著反轉交疊過程，以2的次方遞增數量，最後成為比髮絲還細的糖線，放入口中可以感覺甜味在口中散開的輕盈感，好似吃了朵糖雲。

洪炳捷說，一般師傅多拉13次至8千多條，但他堅持至少拉14次至16384條，溫度適中下甚至能多達32768條絲，包裹他獨門的梅粉口味，酸甜滋味有如初戀感覺，成為客人好奇與注目的特別品項。

洪炳捷表示，他在東大門夜市的攤販，是花蓮僅存的龍鬚糖店，十多年來不少人說想學，卻都無疾而終。他早已將多年功夫眉角整理好，可讓一般人2周內掌握手法，只希望傳統的甜品絕活能作為活寶流傳。

(中時 )