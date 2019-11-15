施打流感疫苗前，先由醫師評估。（廖志晃攝）

南投縣公費流感疫苗15日開打，第1波接種對象包括學生族群及醫事人員；衛生局長黃昭郎表示，今年公費流感全面接種4價流感疫苗，提供更周全的保護力，南投縣總共可提供13萬7千劑公費疫苗。

衛生局為提高疫苗施打效率，協調竹山秀傳醫護團隊到名間國小集中接種，學童經過量體溫、醫師評估後施打疫苗，休息30分鐘觀察無異狀，即可回教室上課。

黃昭郎指出，今年依疾管署召集專家研議後，決定採「分眾接種」，11月15日起，學生族群及醫事人員優先接種；12月8日起，65歲以上長者及滿6個月以上至學齡前幼童接種；2020年1月1日起，開放其他符合公費對象接種。

學生族群雖然不是高風險族群，但流感病毒對於兒童及青少年的侵襲性很高，因此校園常形成流感傳染源，導致學生因病缺勤或停課的情況，因此從校園集中接種，可降低社區整體流感發生率，間接保護其他高風險族群。

學生經家長同意在學校接種疫苗，不必攜帶健保卡、不需負擔任何費用；如學校接種日當天，因生病或其他因素無法在校接種者，請持學校開立且核章「學生流感疫苗接種後注意事項補種通知單」，並攜帶健保卡至轄內合約院所接種，但需自付疫苗以外的相關醫療費用。

流感疫苗接種相關資訊，及南投縣流感合約醫療院所名冊均置放於衛生局官網醫療資源（傳染病防治專區）網址https：／／www.ntshb.gov.tw／information／index.aspx？aid=632；民眾亦可撥打衛生局諮詢專線（049）2220904或洽詢各鄉鎮市衛生所。

(中時 )