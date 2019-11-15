《3D奇幻版：白蛇傳》結合傳統與科技，採用裸視投影技術，呈現3D視感，將布袋戲推升至劇場、電影的觀賞層次。（金鷹閣提供／袁庭堯高雄傳真）

《3D奇幻版：白蛇傳》結合傳統與科技，採用裸視投影技術，呈現3D視感，將布袋戲推升至劇場、電影的觀賞層次。（金鷹閣提供／袁庭堯高雄傳真）

傳統布袋戲與時俱進，推出電影級的視覺饗宴。金鷹閣電視木偶劇團《3D奇幻版：白蛇傳》結合傳統與科技，採用裸視投影技術，搭配經典的北管樂團，將布袋戲推升至劇場、電影的層次，22日將在大東文化藝術中心登場。

七年前，金鷹閣曾以《雷峰塔》一劇獲選參與「2010高雄春天藝術節」壓軸演出，如今結合投影科技創新改編，推出「3D奇幻版：白蛇傳」。故事描述修練千年的蛇精白素貞與妹妹小青自峨嵋山下山與恩公許仙相遇並結褵，為了克服阻撓，甚至不惜與南極仙翁座下白鶴童子、金山寺高僧法海纏鬥。

團長陳皇寶表示，此次演出集結多位劇場專業名家，並採用裸視3D投影，「後投」可營造精緻的室內場景，「前投」則是呈現白蛇與白鶴、法海纏鬥時的精彩動作場面，視覺觀感立體，有如觀賞電影，搭配大型布景道具，讓布袋戲的演出提升至劇場的境界。

此外，特地邀請9人編制的北管樂團「真意堂戲曲會社」，以嗩吶和大鑼等樂器重現最傳統經典的布袋戲伴奏。

該戲跳脫一般布袋戲演出、武戲比重偏高的俗成，加強劇中刻劃細膩的人物性格，角色對比而堆排交疊的內心世界，及故事背後所構築成的喻意探索，充分利用傳統布袋戲「旁說口白」的特質，以說書者的身份導引觀眾進入故事環節。

《3D奇幻版：白蛇傳》22、23日晚間七點半在高雄大東藝術文化中心演藝廳演出，購票請上年代售票系統查詢。

(中時 )