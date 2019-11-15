網路與通訊軟體近來流傳1段長達將近3分鐘的兒虐影片，經新竹市警局追查發現，原來是發生在南美洲的巴西。（新竹市警局提供／陳育賢新竹傳真）

網路與通訊軟體近來流傳1段長達將近3分鐘的兒虐影片，經新竹市警局追查發現，原來是發生在南美洲的巴西。（新竹市警局提供／陳育賢新竹傳真）

網路與通訊軟體近來流傳1段長達將近3分鐘的兒虐影片，經新竹市警局追查發現，原來是發生在南美洲的巴西。（新竹市警局提供／陳育賢新竹傳真）

網路與通訊軟體近來流傳1段長達將近3分鐘的兒虐影片，訊息並描述「這誰家的孩子請轉發，希望讓家人發現，自己的孩子正在被危險的虐待，並注意左腳有此刺青的外勞」，新竹市警察局經追查證實發生地非本國，而是南美的巴西，並籲網友勿盲目瘋傳。

市警局指出，該影片內容是女子不斷在床墊上踩踏著1名年約2到3歲的女童，甚至坐壓在女童頭上，女童卻也無力反抗，只能不斷哭泣，相當令人揪心及痛心，該名女子的惡行令人髮指、人神共憤，影片並被大量瘋傳。

新竹市議員段孝芳擔心影片小孩的安全，近日與市府社會處長李季縈、警察局長鄧學鑫辨別資訊真假、出處，甚或如何救援問題。

經市警婦幼隊、刑警大隊科技犯罪偵查隊、外事科組成專案小組積極追查，查出這段影片同時在美國、馬來西亞等地流傳，美國德州警方於11月8日在臉書公布此段影片，呼籲民眾提供相關資訊，協助警方儘早破案。

另，馬來西亞警方也在本月12日澄清這起虐童案不是發生在該國，而是發生在巴西，涉嫌虐童的嫌犯已遭到逮捕，案件裡受虐女童也已送往醫院。

警方指出，由於部分錯誤訊息容易造成不當影射，或很可能被編修成謠言，所以建議民眾若再有收到類似此虐童影片訊息，可先多方查證，主動通報相關單位，讓專業人員介入處理，不要盲目在社群或通訊軟體轉傳。

因為一方面該則訊息可能是釣魚網址，若散播分享，自身個資可能會遭到盜用，另一方面影片流傳可能涉嫌違反兒童及少年福利與權益保障法第69條第3項規定，任何人不得於媒體、資訊或以其他公示方式，揭示有關受到身心虐待之兒童之姓名及其他足以識別身分之資訊，以防止侵害兒童權利。

市警局、社會處共同呼籲「兒少保護，沒有人是局外人」，對街坊左右鄰居多1分關心，就可能減少1件虐童悲劇發生，民眾知有疑似受虐兒少，可主動撥打24小時保護專線「113」進行通報，共同守護兒少健康快樂長大。

(中時 )