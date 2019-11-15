李佳芬（左）啟程出訪日本、柬埔寨及泰國，爭取海外僑界及台商的支持，她在登機前親切地與民眾話家常。（范揚光攝）

國民黨總統參選人韓國瑜的「傾聽之旅」進行之際，妻子李佳芬代夫出征，15日啟程前往日本、柬埔寨及泰國訪問，爭取海外僑胞及台商支持。

李佳芬抵達桃園機場時一身輕簡裝扮，面對媒體詢問只是微笑回應，還有支持民眾意外「捕獲野生李佳芬」，興奮地上前加油打氣，並好意叮嚀她別累壞了，李佳芬也親切地和支持民眾話家常，展現隨和親民的個性。

韓國瑜競選總部表示，李佳芬16日將訪問東京華僑總會，並出席午宴及造勢晚宴；17、18日在柬埔寨舉行幹部座談會，並參訪台商工廠、投資公司及一貫道；19日前往曼谷參觀台灣會館、代天宮並參加造勢晚會，預計20日返國。據了解，李佳芬16日也將前往東京巨蛋，為出戰澳洲隊的中華隊集氣加油；短短6日行程緊湊滿檔，完全不輸丈夫的鐵人行程。

李佳芬10月出訪東南亞時，就發現海外僑胞及台商愛國不落人後，但是政府對他們的關注及照顧卻不成比例，因此這次出訪也將持續了解僑胞台商的需求及困難，李佳芬認為，政府應該做他們的後盾，讓他們無後顧之憂地繼續打拼。

(中時 )