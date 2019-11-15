桃機公司董事長王明德(前排右二)、總經理林祥生(前排右一)、副總經理但昭璧(前排左一)、處長李俊德(後排右二)及新東陽總經理麥升陽(前排左二）等合影。圖：業者提供

新東陽總經理麥升陽(左)及桃機公司董事長王明德(右二)、總經理林祥生(右一)體驗智能機器人餐盤回收。圖：業者提供

全國第一部客製化餐盤回收機器人，11月15日在桃園國際機場第一航廈B1新東陽美食街隆重登場，桃園國際機場公司董事長王明德、總經理林祥生及新東陽總經理麥升陽亦蒞臨現場啟動首部智能餐盤回收機器人。

兩部機器人吸睛的台灣黑熊造型，立刻引起國內外旅客好奇爭相拍照，新東陽總經理麥升陽表示，希望透過智慧機場的科技服務導入，讓來到美食街的旅客除了品嚐台灣特色美食外，還能透過機器人，以趣味的方式推廣自助回收，提供民眾享受更便利、舒適的用餐環境，體驗全新科技服務。

桃園國際機場公司近年為了桃機轉型智慧機場不遺餘力，目前桃機已在航機、旅客、行李等三大項目逐步數據化。負責桃園國際機場第一航廈非管制區商場經營的新東陽特別呼應此項政策，與東元電機合作，歷時一年研發，再結合桃機立地場域及旅客動線客製規劃，率先於新東陽美食街推出全台首部客製化餐盤回收機器人Enviro。

未來Enviro將以餐盤回收大使的身份，用語音在美食街向旅客推廣自助回收，民眾也可將使用後的餐盤交給可愛的Enviro輕鬆回收。11月15日當天為推廣餐盤回收，只要與餐盤回收機器人拍照打卡，即可至美食街向服務台人員索取「精美小禮物」乙份。 (數量有限，送完為止)。

新東陽除了在桃機導入智能餐盤回收機器人Enviro外，今年12月也會全面把Enviro導入新東陽經營的國道3號關西、西湖、清水、南投服務區，新東陽餐盤回收大使外型以台灣黑熊發想，臉部還有能呈現表情的LED燈，高度設計符合人體工學讓旅客可以輕鬆的置入餐盤，搭配AI智能導航系統語音提示宣導餐盤回收，機身配置的6顆超音波感測器可防止近距離的碰撞，還可於25M前偵測出障礙，並能連續工作8小時，最大速度可達1.1m／s，並載重40kg餐盤。

此外，清水服務區也引進「智能洗地機器人」，目前正在測試中，能有效率的依照每日排程至規劃區域清掃，希望透過這些智慧化新興科技應用，讓民眾到訪新東陽所經營的交通場站，都能感受到結合智能、舒適且便利的環境，提升旅客服務品質。

(工商 )