國民黨今天舉行臨時中常會檢討不分區名單，黨副主席郝龍斌在會議開始後，當著主席吳敦義的面不客氣地說，「我做個烏鴉，建議吳主席退出不分區的提名名單，只有這樣才能挽救國民黨，這才是解決問題的根本之道啊！」他說，這件事對吳主席非常委屈，「但我建議吳主席要做明智的決定，為黨的勝選再委屈一次。」

郝龍斌3分鐘的發言，場內氣氛嚴肅，結束後，吳敦義並未多做回應，僅冷冷地說「謝謝郝龍斌副主席」。

國民黨在本周三的中常會公布不分區名單後，引起黨內外罵聲連連，昨天中午吳敦義決定臨時在今天下午召開臨時中常會，針對爭議名單進行微調。

在中常會上，郝龍斌一開場就表示，「我想大家都看到不分區名單公布後，引起非常強烈的民意反彈，有人還形容這是民意的海嘯」，這不僅影響政黨形象，也讓吳主席聲望受損。

郝龍斌強調，過去在幾次公開場合他都說過，吳主席若要列名不分區、爭取立法院院長，以吳主席的歷練與經驗，去年九合一又打贏選戰，相信絕對是合格的，而且目前黨內也看不出有任何人比吳主席更適合。

但郝龍斌接著就沉重地說，不分區名單出爐前後，外界先是看到吳主席列在第8名，一度引起爭議；到了本周三中常會改成第10名，今天又改成14名，「我個人覺得，我今天在這裡就要嚴肅誠懇的建議吳主席，今天作為黨主席最重要的責任，就是贏得總統勝選與國會過半」，如果現在吳主席仍列14名，國民黨還會是爭議不斷，政黨還是會受傷，吳主席聲望還是會受損。

因此，郝龍斌說，「我做個烏鴉，建議吳主席退出不分區的提名名單，只有這樣才能挽救國民黨，這才是解決問題的根本之道啊！」

郝龍斌強調，帶領同志爭取總統大選勝選、國會過半，這才是吳主席最重要的職責；雖然這件事情對吳主席非常委屈，「但我也建議吳主席做明智的決定，為黨的勝選他再委屈一次。」

郝龍斌3分鐘發言逐字稿：

我覺得不分區名單公佈以後

社會引起像海嘯一般的反彈

面對這個排山倒海的民意

我在這裡要鄭重的建議

吳主席要退出不分區

而且要全心全意地來輔選國民黨總統和立委候選人

我覺得這才是現在解決問題根本之道

這是主席當前最重要的職責

而至於不分區名單其他的成員

重要的是要考慮幾個因素

第一這些人有沒有戰力

第二個就是這些人會不會給國民的形象加分

我等下在會議中間

也會針對現在我所在陳述的意見

來做清楚的說明

我想大家都看到

當我們分出的名單公佈以後

引起非常強烈的一個民意反彈

有人形容這說這是一個民意海嘯

這主要不僅在我們不分區 影響我們政黨一個形象

也讓吳主席的聲望受損 吳主席列不分區爭取立法院院長

我其實很多時候 包括公開場合 我都講過

以吳主席的歷練以及他做黨主席的經驗

尤其九和一勝選

這些他絕對是合格的

而且應該是就我們現在黨內來講

也看不出有人比他更適合

可是因為我們第一次不分區名單出來以後

吳主席列第八 引起爭議

結果禮拜三我們開中常會 把吳主席改成第十

這次又改成十四 我個人覺得我從報紙上看到

吳主席也曾經考慮過 他是列十四

或是退出不分區提名

我現在在這裡就是要很嚴肅也很誠懇的

來給吳主席建議

也跟我們所有的中常委溝通

我覺得今天做一個黨主席

最重要的責任就是像我們今天所講的

怎麼樣贏得2020總統勝選還有國會過半

以我自己從政的經驗來講 如果現在吳主席列在14

其實我們還會有爭議不斷

我們的政黨還是會受傷

我們吳主席的聲望還是會受損

所以我在這裡做一個烏鴉

而且我誠懇的建議 吳主席退出不分區的提名

我相信今天只有這樣

才能挽救我們國明黨現在在爭議中間的議題

這才是解決問題的根本之道

為期盼透過這樣吳主席明智有智慧有決戰的決定

我們真正能夠讓吳主席帶領我們所有的同志團結奮鬥

爭取總投大選的勝選 爭取我們國會的過半

我想這才是我們國明黨黨主席 吳主席 最重要的角色跟職責

同志所講的 這件事情對吳主席來講是非常的委屈

可是我也在這裡誠懇的建議吳主席

我希望吳主席做明智的決定 為了黨的勝選他在委屈一次

(中時 )