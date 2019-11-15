高市觀光局舉辦乘風而騎系列活動，12月14日最終場推出「登上鳳凰山俯瞰大鳳山」遊程，祭出抽機票等大獎活動。（柯宗緯攝）

高市觀光局舉辦乘風而騎系列活動，12月14日最終場推出「登上鳳凰山俯瞰大鳳山」遊程，祭出抽機票等大獎活動。（柯宗緯攝）

高市觀光局舉辦乘風而騎系列活動，12月14日最終場推出「登上鳳凰山俯瞰大鳳山」遊程。15日副局長葉欣雅帶領文史志工踩線，報名僅需99元，不但可飽覽鳳山軍事景點，沿線補給站還提供眷村美食，更可抽東京機票等大獎。

觀光局代理局長邱俊龍指出，今年乘風而騎共推出3大主題，繼10月「旗美經典鄉村俱樂部」，11月23日「騎向岡山軍旅之樂」將會帶民眾騎單車穿梭軍旅眷村，並在樂群村邀請軍事迷cosplay再現眷村味，航空教育館還設有小朋友最愛的氣墊遊樂園，憑券免費參觀。

邱俊龍表示，12月「登上鳳凰山俯瞰大鳳山」單車遊程，帶領民眾周遊鳳山軍事、眷村景點，騎上高雄最美綠意單車道，途經原日本海軍鳳山無線電信所，補給站配有臭豆腐百匯、眷村大餅、古早味碗粿、鳳山知名肉包等在地美食，一路享美景及大啖美食。

特別的是，除參與好玩活動外，屆時靠近聖誕節，觀光局舉辦交換禮物活動，邀請民眾攜帶禮物，即可兌換主辦單位準備的實用禮品。會後，將把民眾送的禮物捐贈給小天使家園小朋友，一起用愛轉動。

觀光局指出，此次單車遊程祭出99元報名優惠價外，還加碼抽獎品項，包含高雄東京來回機票、住宿券、飯店下午茶券、鈴鹿賽道樂園體驗券等大獎。最終場還開放前2場次沒抽到的朋友，有最後中獎機會。

高市觀光局舉辦乘風而騎系列活動，12月14日最終場推出「登上鳳凰山俯瞰大鳳山」遊程，祭出抽機票等大獎活動。（柯宗緯攝）

(中時 )