2019FHC中國上海國際烹飪藝術比賽，高餐大西廚系師生囊括5金18銀15銅。（高餐大提供／柯宗緯高雄傳真）

高餐大西廚系西餐廚藝系賴季煒參加中國上海國際烹飪藝術比賽，1人包辦專業牛肉和青年鱸魚雙金牌。（高餐大提供／柯宗緯高雄傳真）

高雄餐旅大學西餐廚藝系學生參加中國國際烹飪藝術比賽，在20 多國、600多位參賽選手競爭激烈下同台競技，西廚小將充分展現平日所累積的實力，一舉奪得5金18銀15銅亮眼成績。其中，賴季煒更1人包辦專業牛肉、青年鱸魚擒下雙金牌，令人刮目相看。

校方指出，FHC中國國際烹飪藝術比賽，為世界廚師聯合會（WACS）在中國唯一認證的洲際性烹飪比賽，今年升級至全球B級賽事，難度挑戰都更為嚴峻，已然成為亞洲，乃至世界各地，最享有盛譽和影響力的比賽賽事。

今年由西餐廚藝系系主任陳寬定領銜指導，帶領29位同學參賽，比賽項目涵蓋專業級、青年組之牛肉西式主菜烹飪、義大利手工麵烹飪、西式海鮮主菜烹飪、西式豬肉主菜烹飪等。

「雙金王」西餐系學生賴季煒從小就立志當廚師，兒時上餐館，看到大廚表現驚呼「好厲害」，他在高中時展露頭角，參加全國技藝競賽中區賽抱回「西餐烹飪」金牌。他認為，有夢想就不會怕辛苦，未來想當「良心料理食物」的主廚。

高餐大校長林玥秀表示，學校一向鼓勵學生參與國內外各項廚藝競賽活動，期待透過競賽鼓勵學生精進自身廚藝，也透過高教深耕計畫、躍升計畫及校內合作廠商等經費資源，全力挹注選手食材訓練與器具添購，讓選手全心專注賽事，爭取優秀佳績。

(中時 )