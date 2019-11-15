台北市與姊妹市澳洲伯斯市雙城情誼邁入第20年，台北市立美術館與澳洲伯斯當代藝術中心今年共同合作，藉由策展交流模式共同舉辦小說展，預計將有13位來自台灣與西澳兩地的當代藝術家共同參與，展期自即日起一直到明年3月1日。

北市與西澳伯斯市締結友誼城市至今已20年，今年北市文化局與伯斯市府簽署藝術交流備忘錄，內容涵蓋視覺藝術、表演藝術、電影等領域，這次「小說：雙城計畫」為2所藝文機構共同合作策展交流的成果，雙方策展人交換駐點研究後共同規畫。伯斯當代藝術中心館長艾米．巴蕾特．蓮娜德也表示，此次合作突顯了雙方文化多元的共通特點。

北美館策展人簡正怡表示，前往伯斯駐地研究期間，受到在地文化啟發，選定「小說」與「虛構故事」的概念為核心命題，透過藝術家作品中的主觀敘事建構虛實交錯的時空。

北美館指出，「小說：雙城計畫」將展出6位台灣藝術團隊的作品，包含張紋瑄、劉致宏、邱承宏、心妙法師、王鼎曄、楊季涓等，帶來的創作圍繞與歷史、城市、記憶相關的敘事軸線，解構再現台灣記憶中似曾相識、彷彿曾發生過的故事。

另外，也有7位西澳的藝術家及團隊分別為丹．麥卡比、伊娃．費南德茲、彭谷瑞、雅克布斯．卡波恩、歐加．席若尼、琵拉．瑪塔．杜邦等，創作同樣關注歷史、記憶、土地連結，展出作品展現極具澳洲文化辨識度的元素，如西澳原生動物、原住民符號等，引領觀眾遙想遠在南太平洋彼端的文化風貌。

(中時 )