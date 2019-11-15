國民黨不分區立委名單出爐後引發各界反彈，黨中央今天下午召開臨時中常會，昨天證實要名次往後調的黨主席吳敦義，列為14名，同時台南市議員謝龍介名次越排越後面，也延至15名。台北市議員游淑慧在FB表示「大悲無言！何去何從？不捨韓國瑜、龍介議員及所有在第一線打拚的區域立委。」

今日下午傳出調整後的國民黨不分區名單，仍舊惡評如潮，1~17名依序為:1.曾銘宗2.葉毓蘭3.李貴敏4.吳斯懷5.鄭麗文6.林文瑞7.廖婉汝8.翁重鈞9.吳怡玎10.陳以信11.張育美12.李德維13.溫玉霞14.吳敦義15.謝龍介16.車宜靜17.張顯耀

游淑慧在FB表示「大悲無言！何去何從？不捨韓國瑜、龍介議員及所有在第一線打拚的區域立委。」

網友們留言「吳敦義擠不上也不會讓韓國瑜好過的意思」、「唯一支持韓國瑜~不分區支持謝龍介~」、「不捨新住民跟新創.....明天還有機會翻盤嗎？」、「吳主席雖妥協退到14……但他居然拉了韓市長推薦的謝龍介墊背、排到15！！！令人感到非常失望…」、「既然選龍介壓陣，那讓謝龍介當院長好了。這種名單，確實投不下去了。」、「真的太誇張，硬是要亂選情，我想起了去年選戰關鍵時刻，吳敦義拋出的母豬説」、「已經想不出任何比較文雅的批評字眼了.」、「真的是孤臣無力可回天」。

(中時電子報)