日本成人產業第一大品牌SOFT ON DEMAND（簡稱SOD）攜手尻尻會社今（15）日舉行「SOD女子社員酒場海外初派遣-台灣快閃店」開幕活動記者會。四位SOD女子社員昨日抵台為活動準備，由台灣限定場的店長-小泉日向領軍，帶領葉月萌、橘瑪麗、優月真理奈來台擔任台灣快閃店的女子社員。今晚由參與「與SOD女子社員CHECK INN」合宿企劃的粉絲們拉開活動序幕，將與四位女子社員一起同樂，這場由VIP限定的「SOD女子社員酒場」活動中，除了能與女優們共進晚餐之外，活動中還將由四位女優領隊進行精采的競賽，此外，女優們還準備了神秘大禮將於今晚送給住房的VIP粉絲們！

記者會上SOD女子會員們示範了台灣快閃店中的互動小遊戲，葉月萌用輕柔性感的語氣示範「耳邊吹氣+淫語10秒」，台北快閃店的店長小泉日向示範了「含情脈脈十指緊扣10秒鐘」，超級電力的眼神讓粉絲招架不住！這次SOD更將日本現在最新最流行的酒場互動遊戲帶來台灣，由中文通的橘瑪麗來示範，橘瑪麗更用嬌羞的語氣說「這是我的小妹妹！」。

AV女優煽情挑逗粉絲嬌喊：請用力掰開我。（圖／記者廖映翔攝）

這次，K罩杯的優月真理奈很苦惱的表示，目前罩杯一年還在升級一個CUP，現在好像已經變成L罩杯了，SOD女子社員制服都快要繃開了！記者會上優月真理奈讓粉絲解開女子社員制服的一個扣子！現場尖叫聲四起！最後，四位SOD女子社員直接現場大解放，將女子社員制服退下剩下性感的比基尼泳裝，展示惹火的好身材！

主辦單位尻尻會社表示，在台灣的粉絲朋友很難參與日本很經典的一些女優活動，未來尻尻會社會推出更多台灣沒有過的女優活動！這次，也將從參加這次酒場活動的粉絲中抽出2位幸運兒，12月將飛去東京與女優享有一日女友的甜蜜出遊機會，並且參觀SOD總部拍照留念！

(中時電子報)