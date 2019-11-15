中國國家主席習近平出席在巴西舉行的第11屆金磚國家峰會，並於當地時間14日發表題為「攜手努力共譜合作新篇章」的談話，強調金磚國家要展現應有責任擔當，倡導並踐行多邊主義，營造和平穩定的安全環境。

新華社15日報導，習近平表示，把握改革創新的時代機遇，深入推進金磚國家新工業革命夥伴關係；促進互學互鑑，不斷拓展人文交流廣度和深度。中國將堅持擴大對外開放，推進高品質共建「一帶一路」，努力推動構建亞太命運共同體和人類命運共同體。

習近平指出，這次會晤是在世界經濟發展和國際格局演變的關鍵時刻舉行的。新科技革命和產業變革方興未艾。新興市場國家和發展中國家的崛起勢頭不可逆轉，為全球經濟治理體系變革注入強勁動力。令人擔憂的是，保護主義、單邊主義愈演愈烈，治理赤字、發展赤字、信任赤字有增無減，世界經濟中不穩定不確定因素明顯上升。

習近平稱，面對百年未有的大變局，金磚國家應該順應時代潮流，回應人民呼聲，展現應有的責任擔當，在追求發展道路上矢志不移，在團結合作歷程中攜手奮進，為人民謀幸福，為世界謀發展。

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