科技業就愛吃燒肉、火鍋！又到了年終尾牙季，許多公司行號開始準備為員工辦尾牙宴了，台中燒肉名店「昭日堂」看準科技業特別喜歡吃燒肉、火鍋，趁勢推出燒肉和鍋煮尾牙方案，目前已接獲10多家企業預約尾牙宴。

昭日餐飲營運部副總經理陳瓊珠表示，中部近2年越來越多新創企業喜歡在燒肉店辦尾牙，每年尾牙總吸引不少企業提早搶訂場地。由於明年農曆春節在1月份，因此今年11月以來，昭日堂已經接單多達10多家企業預約燒肉尾牙聚餐，明顯感受到今年的尾牙訂位較去年提早。

陳瓊珠表示，去年「昭日堂」首次加入尾牙市場成績相當不錯，也發現許多科技產業喜歡在燒肉店辦尾牙，還有很多文創業及微企業喜歡尾牙吃燒肉或火鍋套餐，因此業績反應很不錯。

陳瓊珠表示，昭日堂燒肉及鍋煮11月份同步推出「2019年尾牙宴」。以燒肉來說，特別選美國PR等級的牛肉搭配各種部份及豬、雞、海鮮為套餐，雙人套餐優惠價1,880元，再加碼「買10送1」活動；而鍋煮也推出「肉肉吃到飽」方案，只要528元起就能享受高CP值的鍋煮，同樣也是加碼「10人同行再送1人免費」，以燒肉或鍋煮優惠案搶攻尾牙商機。

(工商 )