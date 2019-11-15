國民黨今日召開臨時中常會調整了2020不分區立委選舉候選人名單，會後國民黨發言人歐陽龍出面解釋，針對質疑國民黨主席吳敦義本人也排入名單的聲浪，歐陽龍表示如果國民黨在明年立委選舉取得過半席次，需要有能力、經驗的從政者爭取立法院長職位，才能真正讓韓國瑜順利執政，如果把吳敦義從不分區名單拿掉，還有誰能當稱職的立法院長？所以吳敦義應該當仁不讓，告訴大家他列入名單就是要幫民眾爭取更多福祉，並輔助韓國瑜總統順利執政。

而對於是否呼應社會意見的問題，歐陽龍表示名單微調就是呼應民意，吳敦義就是聽到外界的意見，所以把他自己由第十名調到第十四名。而針對名單當中吳斯懷曾於前往大陸時在陸方演奏國歌時起立，歐陽龍還表示不管在奧運或其他國際場合，當大陸得到名次現場演奏陸方國歌時我們不是一樣起立嗎？這不表示我們認同或傾中共。而且吳敦義也講了吳斯懷當初是去參加紀念孫中山的活動。

被問到調整後外界解讀馬系與連系人馬擠入安全名單，韓系卻沒有是否擔心韓粉不滿？歐陽龍表示他想不會，相信韓粉會更努力拉票，讓排第十五名的謝龍介當選，大家說各種系，國民黨提的名單只有一個中華民國派。

歐陽龍也說，每個政黨提出的不分區人選本來就會在黨內有不同意見，相信民進黨和其他黨也一樣，順了姑情就逆了嫂意，有爭執是正常的。但他呼籲所有泛藍民眾思考自己的日子有比三年前過得更好嗎？有感受到經濟起飛嗎？有感受到我國在國際更被尊重嗎？有感到兩岸關係和諧嗎？如果沒有，請給國民黨機會，讓國民黨重新執政，為全民謀取最大福祉、創造更好環境。

(中時 )