小隻馬網友詢問女生身材好的定義，引發熱烈討論。（圖／截自PTT）

環肥燕瘦各有所好，女人到底怎樣才算身材好？一名身高155公分的「小隻馬」女子在PTT詢問，現在女生「身材好」的定義是什麼？引起網友熱烈討論，有人回覆好身材的「基本款」條件，沒想到一句話惹怒全場，挨轟是活在A片世界裡的處男。

原PO以「身材好的定義」為題在PTT發文指出，最近開始重視自己的外型，想努力往好身材邁進，但無奈身高不高，只有155公分，感覺不論怎樣都很難達成身材好的定義。原PO自認好身材的定義是：身高165公分起跳、腿長有線條；胸部至少C，但也不能太大；有些微腹肌線條及翹臀。

原PO自嘆，小個子女生好像很難被稱讚身材好，詢問大家心中身材好的定義是什麼？網友紛紛留言「比例、線條、體脂」、「身材勻稱」、「通常指胸部大」、「體脂20以下但奶還在」、「頭小臉小，身材就好」。

接著有一名網友直言：「D以上才有資格稱為女人，A、B＝女童；C＝女孩」，不料這句話馬上引起公憤，其他網友紛紛反駁「會說D才是女人的，表示是處男」、「只活在A片的世界裡」；還有人認為身材好要「18~22腰，腹部平坦」則遭酸「又是處男，才會認為18-22腰是常態」、「18-22腰？現實世界女生25腰就算細腰了」、「成年女性23腰就是紙片人了」、「某些人是沒看過女性嗎？」。

(中時電子報)