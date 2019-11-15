今年「2019韓國世界國際廚藝大賽」總計有11國、逾3500人參與，規模盛況空前，樹德科大接二連三獲獎，餐旅與烘焙管理系二至三年級參賽同學榮獲6金6銀佳績，足見師生的努力與純熟的技藝。

蕭于瑄以藝術麵包「牛頭馬面」和馬卡龍「祝福」榮獲2面金牌獎；蔡美姿以翻糖工藝「宋江陣」和卡通餅乾「藝陣」榮獲2面金牌獎；蔡昆霖在糖花工藝「四季」和Bonbon巧克力「甘味人生」榮獲2面銀牌；林品慈的布里歐修麵包「農村」榮獲1面銀牌。

另鮮花蛋糕「花圈」榮獲1面金牌；楊佳蒨在歐式麵包「花花世界」榮獲1面銀牌、馬卡龍「星空」榮獲1面銀牌；林文欣的西式甜點「手搖奇想」榮獲1面金牌、小甜點「花團錦簇」榮獲1面銀牌。

指導老師林宥君指出，此次韓國廚藝大賽項目種類多元，包括烹飪料理展示等14項比賽；餐管系主任陳為任進一步指出，一年多年，系上國際交流活動頻繁，讓在校優異學生能跨出台灣與世界好手競技，增強個人在烘焙廚藝技能及飲食文化的認識，提升學生海外研修增能目的。

樹德科大表示，樹德科大接二連三獲獎，足見師生的努力與純熟的技藝，絕非幸運，而是時間的累積與強大的學習動力所展現的成果。

(中時 )