「哇，是馬耶，好酷哦！」佛光山佛陀紀念館犀牛區11月12日上午出現2匹高挺俊馬「ZQ和Grce」，與高雄市政府警察局觀光騎警隊6位嚴核遴選的隊員一同現身國際書展，和校外教學的小朋友歡喜互動，小朋友見到馬兒，掩不住的笑容掛在孩童臉上，增添國際書展的豐富性。

高雄市警察局左營分局警員鄭煒表示，利用國際書展校外教學的機會，與小學生親切互動，介紹馬的特色，滿足他們的好奇心，鼓勵小朋友摸摸馬頸、馬背，叮嚀絕不能站在馬後，以免被馬腳踢中。

他提到，小朋友與動物間的互動，能加強同學愛護動物的觀念；警民互動，不只有維護治安的法制教育，祈願能在小小心靈注入生命教育，讓愛護生命善的力量從小紮根。

來自屏東縣鹽埔鄉高朗國小的郭家綸分享，第一次親近馬，因為曾經被動物咬傷，所以很恐懼，拒絕進一步靠近馬；同學們紛紛表達會保護自己的決心，才放下心防與同學們和騎警隊合照，留下難得的記憶。

鄭詠云說，有機會能摸到馬的毛，雖然一開始會害怕，但馬很溫和，還有警察在旁邊，就變勇敢了，覺得這次的校外教學很特別。

老師嚴麒鈞說，校外教學對小朋友而言，是個特別的因緣，也能加深他們的學習記憶，是很好的課堂外體驗。

(中時 )