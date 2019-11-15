一顆失投球，讓領先將近7局的中華隊慘遭美國隊3比2逆轉擊敗，先發投手吳昇峰也從勝投候選人、打美英雄，淪為投6.2局失3分「優質先發」敗投，今（15）日賽後受訪時他表示，比賽結束時一度哽咽。

吳昇峰表示，那顆球是失投，與剛換上的捕手高宇杰無關，因為球沒投到捕手要的位置。另外就是小若克應已發現配球模式，就是球數落後他會投滑球搶好球數；偏偏那顆球失投到內角偏高，是最好攻擊的位置，雙城隊3A的明星球員小若克當然不會放過。

吳昇峰難過的是未能幫球隊拿下重要勝利，但他很感謝情蒐小組提供資料，讓他與捕手張進德針對美國隊打者設立配球模式，有效壓制對方，直到那一轟出現前大致就照既定節奏投球。

投球數方面吳昇峰並未注意，但原本設定至少撐5局，因此告訴教練團，5局以後只要有危機隨時可換投，可能就因太順利，那一轟才會如此震撼！

吳昇峰回顧挨轟時的情形指出，也許當時自己應該多想一下，改變配球模式，或讓節奏稍微慢下來，不要急著出手想解決打者。但棒球比賽就是這樣，實力相當的球隊對壘，稍不留神就會風雲變色。吳昇峰投得很不錯毋庸置疑，也學到教訓，可惜代價太大了！

(中時電子報)