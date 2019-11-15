新竹市培英國中小將在108學年度國中棒球「軟式組」聯賽中發威，小蝦米扳倒大鯨魚！此次國中棒球聯賽計有148隊參加，培英國中14日在淘汰賽上，碰到去年冠軍台東體中，最後以7比5的驚人表現，挺進16強。

市府教育處表示，此屆賽事竹市進入全國預賽的學校計有培英國中、香山高中與成德高中等3校，於預賽共計獲得1勝1負的培英國中，在驚險的突破僵局加賽中得以晉級決賽，擊敗台東體中後，成為竹市唯一進入16強的球隊。

教練傅彥瑜指出，面對傳統強隊又是去年冠軍隊，非科班出身的培英小將們，能夠在場上發揮出超過原本的實力，十分不容易，開賽後培英在前3局就攻下4分，但東體在後緊緊咬住，並在第5局扳平比分，6局下隊長彭建宸掃出的3壘安打，讓壘包上的兩人有機會回到本壘，取得再一波的領先，並把握失誤在下1分，最後他再祭出「守住有麥當勞」的誘因下，完成了防守，取得勝利。

市長林智堅表示，新竹市棒球基層有極深厚的實力，市府從點、線、面1步步與民間、學校單位一同努力，包括完成虎林棒球場、啟動新竹市立棒球場重建、完成新竹左岸棒球場，近日再完成新竹市立棒球場委外經營案最優申請人評選作業，讓味全龍有望進駐未來的市立棒球場。

教育處指出，此次的國中棒球軟式組聯賽15日起進入16強賽事，培英國中成為唯一擠進16強的新竹市隊伍，希望能再創奇蹟，一路殺進決賽。

(中時 )