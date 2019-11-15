勞動部高屏澎東分署長程泰運與5個多元單位互動，體驗地方創生」。（吳江泉攝）

勞動部高屏澎東分署15日在高雄捷運MRT行政中心，舉辦「2019社會創新」論壇，嚴選地方創生的成功案例、故事，並透過現場多元單位的攤位展示與所有人互動交流，讓大家都能深度體驗「地方創生」的內涵。

動部高屏澎東分署長程泰運與5個多元單位互動，體驗地方創生的內涵，社團法人高雄市舊城文化協會透過多元方案支持培育優秀導覽人才，設計人文底蘊的特色導覽與體驗活動，有限責任屏東縣原住民泰武咖啡生產合作社則在培力計畫資源挹注下，形塑泰武咖啡品牌，其他如超越巔峰協會、喜憨兒天鵝堡及原鄉藝文產業聯盟推廣協會，各自從不同的「人、地、產」面向切入，以社會創新的產業策略，展現自家特色珍寶，展現高屏地區「地方創生」的成果。

程泰運指出，自101年起每年11月，透過論壇交流機會，打造社會創新交流平台，引介國內外社會創新的先驅，分享對於地方經營的經驗，激盪轄區內單位想法，也將單位藉由論壇推廣出去，進而發展出與其他產業或社區合作鏈結的機會。

他說，今年論壇的行銷力、設計力及創新力三大主題來說，地方要先有創新概念，再有創意的設計，最後透過行銷力將產物、產品行銷出去。透過多元或培力計畫，共輔導67個民間團體、培育91名專案經（管）理人，補助金額逾1億7000萬元，更創造617個工作機會。期望今天藉由論壇可讓所有地方工作者，透過別人案例了解自己該怎麼做，讓在地每個計畫如同種子一樣深耕、發芽，最終長成一棵大樹，甚至庇蔭更多子孫。

現場論壇活動邀請到6位地方經營者分享如何運用「設計力」、「創新力」及「行銷力」為地方打造特色產品、服務與產業，「設計力」議題由魚樂天地直售製造鋪執行長何立德，分享如何為閒置魚塭設計不同的商業模式，將傳統養殖業成功轉型，知名空氣圖書館的品牌總監涂以仁，挖掘台灣文化本質，將嘉義獨有的山景以及地方記憶，成功融入場域裡，改造廢置蘭園成為極具台灣特色的網紅景點。

(中時 )