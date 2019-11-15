台中市議員李中15日在議會當場請副市長陳子敬用手機掃描2020台灣燈會QRcode，一掃QRcode只有「2020台灣燈會在台中 天」等字樣，連張現場照片都沒有，觀旅局對2020台灣燈會網站尚未有資訊提供，表示目前各燈區網站內容正進行最後確認編修，將盡速完成官網上線發布。

李中表示，台灣燈會舉辦在即，觀旅局於台北捷運忠孝復興站刊登大型廣告，卻因其負責之花燈進度延宕，以致官網無資料可提供，恐對中市與盧秀燕形象造成負面影響。

李中指出，依照台灣燈會籌備分工，行銷宣傳理應由新聞局主管，然而觀旅局不趕快專注在燈區花燈進度，卻越俎代庖在台北捷運站刊登超大型牆面廣告。

李中現場提供廣告牆上所提供的QR Code請陳子敬長掃描，竟然只有「2020台灣燈會在台中 天」等字樣，連張現場照片都沒有，讓遊客對到台中觀光打退堂鼓，該牆面明顯有台中字樣與盧秀燕照片，恐怕會變成負面宣傳。

對李中質詢2020台灣燈會網站尚未有資訊提供一案，觀光旅遊局表示，各燈區網站內容正進行最後確認編修，將盡速完成官網上線發布 。

(中時 )