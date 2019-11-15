苗栗縣政府推動危老建築重建，制定「危險老舊住宅重建推動師制度」，共81名學員經密集訓練，順利通過結訓測驗，15日舉行授證典禮，首批危老住宅重建推動師正式成軍，而苗縣也是繼台北市後，全國第2個推動危老建築重建推動師制度的縣市。

苗縣屋齡30年以上的住宅逾4成，50年以上的超高齡住宅更逾3成，因應高齡化社會的來臨，老舊房屋普遍缺乏電梯、無障礙設施，造成年長者出入不便，亟待修繕的危險房屋，也讓民眾住起來不安心，縣府推動危老屋重建政策，改善鄉親生活及居住安全。

工商發展處指出，推動師將協助危老屋所有權人辦理結構安全性能評估、整合居民意願、編撰重建計畫、建築設計施工等，以1條龍式服務，加速都市再生，成功輔導案件通過審核，推動師還可獲頒獎勵金。

處長黃智群提到，公館鄉1戶2層樓老舊危險住宅辦理重建，在容積獎勵下，將重建為6層樓公寓，是全縣第1個成功案例。而首批推動師組成背景多元，包含建築師、地政士（代書）、不動產仲介及開發業者，縣府地政處重畫科員蔡松穎考取滿分，還有房仲業者1家4口同時考取證照。

工商發展處表示，「都市好新生－苗栗縣危老建築物加速重建專區」FB粉絲專頁，將陸續分享危老重建資訊，民眾如有任何問題，可在臉書專頁發送訊息或電洽037－559250都市計畫科，另加速作業程序，工商處已公告完整申請流程及重建計畫範本。

(中時 )