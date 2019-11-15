為響應芥菜種會「2019芥助網鄰舍節」，高雄在地的愛心店家提早打烊，參與一起為社區做好事活動，20多位長者在社區咖啡店釋出的共享空間開心玩桌遊。

基督教芥菜種會執行長吳小萍表示，每個人拿出自己的能力、資源與鄰舍共享，社區居民彼此關懷，是芥助網的理念，11月至12月高雄地區將舉辦3場巷弄嘉年華活動，呼籲民眾攜帶食物到場響應「1公斤1日捐」，加入社區共好行列。

「2019芥助網鄰舍節」活動概念源自於法國的鄰舍節，為讓鄰居見面打招呼、互相認識，化解現代人冷漠的心牆。

參與「提早打烊做好事」的愛心店家，營業時間內由老闆帶著員工一起為社區做一件好事，在台北、桃園、嘉義、高雄、花蓮等縣市都有愛心店家響應，進行食物捐贈、長者義剪、免費提供空間茶點陪伴社區長者及孩童等互動活動，為社區注入更多的關懷與溫暖。

高雄市三民區渡咖啡店今日下午將店內空間，成為社區共享空間，約有20位阿公阿嬤一起玩桌遊，還有免費茶點，歡樂氣氛很快渲染開來；老闆郭家瑋說，他只是用自己做得到的方式參與，很高興可以關心社區裡的人；同樣位在三民區的白木舟手工冰城、桌癮桌遊休息空間等也紛紛響應提早打烊做好事的行動。

(中時 )