港中大校長：校園遭占示威失控 將尋求政府協助 17:142019/11/15 中時電子報 馮英志 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 香港中文大學校長段崇智15日發表公開信，承認校園已被外來人士在內的蒙面示威者佔領，並要求所有外來人士立刻離開中大。圖為段崇智（中）12日向示威群眾與警方進行談判。（美聯社） Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 香港反送中示威延燒至校園，全球知名學府、香港中文大學一度淪為警民對峙戰場。香港中文大學校長段崇智15日發表公開信，承認校園已被外來人士在內的蒙面示威者佔領，並要求所有外來人士立刻離開中大，並強調大學若不能履行基本使命，校方將尋求相關政府部門協助。 (中時電子報) #香港 #示威 #反送中 #中文大學 #段崇智 也許您會感興趣 推薦閱讀 強勢清場 警重機衝人群遭停職 04:102019/11/12 兩岸要聞 寄望美國「光復香港」恐是拜錯菩薩 09:562019/11/12 國際 議員批學校廚房還在用柴油 楊瓊瓔：管線問題 11:142019/11/12 生活 金門警「清樓專案」 鎖定可疑外來人口 17:082019/11/12 社會 港中大學生與警方激烈對抗 汽油彈催淚彈互相攻擊 21:482019/11/12 兩岸 脫單尋求外援 陸男熱衷娶洋媳婦 04:102019/11/13 話題觀察 香港示威升級 台大：歡迎在港台生以專案方式就讀 11:422019/11/14 生活 大學、銀行停擺 浸大生築投石機防守 12:432019/11/14 兩岸 港示威堵路 海底隧道交通設施停擺 市民無法上班 16:342019/11/14 兩岸 中美防長將會晤 尋求穩定關係 04:092019/11/15 話題觀察 國際熱門新聞 9歲天才大學快畢業 要攻電機博士 - 國際 與台斷交後屢遭杯葛 吉里巴斯在野要罷免總統 - 國際 通烏門有新證？眾院議長：川普已承認行賄 - 國際 港中大校長：校園遭占示威失控 將尋求政府協助 - 時事 無辜喪命！遭港示威者砸磚 70旬清潔工已死 - 國際 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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