香港反送中示威延燒至校園，全球知名學府、香港中文大學一度淪為警民對峙戰場。香港中文大學校長段崇智15日發表公開信，承認校園已被外來人士在內的蒙面示威者佔領，並要求所有外來人士立刻離開中大，並強調大學若不能履行基本使命，校方將尋求相關政府部門協助。

(中時電子報)