明新科技大學在校園內建置的全台第1座「半導體封裝測試類產線示範工廠」15日正式揭牌啟用。（明新科技大學提供／陳育賢新竹傳真）

明新科技大學在校園內建置的全台第1座「半導體封裝測試類產線示範工廠」15日正式揭牌啟用。（明新科技大學提供／陳育賢新竹傳真）

為培育半導體業界的專業人才，明新科技大學爭取教育部經費補助在校園內建置全台第1座「半導體封裝測試類產線示範工廠」，複製半導體廠的產線環境到校內提供實務教學，示範工廠並於15日正式揭牌啟用。

明新科大「半導體封裝測試類產線示範工廠」今天是在技職司長楊玉惠、立法委員施義芳、新竹縣副縣長陳見賢，以及該校董事長張紹鈞、執行董事張祖民、校長林啟瑞等人共同主持揭牌儀式下正式啟用，包括日月光、矽品、艾克爾、力成、矽格、愛德萬測試、廣化、優貝克、神通資訊科技、新漢科技等產學合作廠商，以及桃竹苗區高中職、大專端的夥伴學校都出席觀禮。

張紹鈞表示，感謝教育部技職司「優化技職校院實作環境計畫」補助3800萬元新增建類產線的教學環境，學校也加碼投入1270萬元的配合款，並在產學合作廠商的支持、捐贈設備、獎學金、提供業師指導學生與設備技術的支援，讓半導體封裝測試類產線成為明新學生實作教學環境及特色亮點。

林啟瑞則指出，封裝測試類產線教室有先進的作業環境，增購相關機具設備，將科技廠的產線設備搬進教室，讓「封裝測試產業精英專班」及「積體電路封測學分學程」的學生有優質的實作場域學習。

校方同時也與經濟部工業局智慧電子學院共同成立台灣「積體電路封裝測試能力鑑定」推動中心，做為封裝測試的證照考試及開設對應培訓課程的基地。

楊玉惠表示，教育部鼓勵各校積極與鄰近大專校院、法人機構、在地產業等進行連結，建立緊密技職人才培育體系，培養優質學生與幫助企業技術人力訓練，明新科大的類產線教室可以落實產學合作實務教學。

而迎合5G時代，台灣封測業的群聚優勢有高階封測核心技術的競爭力，對人才的需求勢必更加殷切，透過類產線的訓練基地，結合產業的業師，明新科大積極培訓產業所需的實務人才，也建立技能認證機制，達到學生畢業即就業，無縫接軌職場的目標。

此外，揭牌啟用典禮中，神通資訊科技現場捐贈100萬元獎學金，支持明新科大培訓技職人才投入科技產業，校方也另與優貝克簽署合作執行科技部產學研究計畫。

(中時 )