國道小型車拖救費率表。（高公局提供）

超跑造價昂貴，不只騎士、駕駛躲遠遠，一旦在國道上故障發生事故，拖吊業者也不敢拖救，擔心車輛損傷產生巨額賠償金爭議。交通部高公局表示，已訂定「超跑條款」，將根據底盤高度與新車價值，明定拖救基本費率表，分別為1500元至2萬元不等，若於國5雪山隧道內故障車輛另需加收1500元，等於最多可收2萬1500元。該條款11月公告、明年元旦起實施。

去年8月一輛千萬超跑在國3發生連環車禍，因沒業者敢拖吊，以致車流回堵數小時，直到原廠來拖走才獲疏通。今年10月一輛超跑也在國3發生缺油故障，當時因無業者拖吊，導致車輛回堵3.5小時，嚴重影響其他用路人權益。

高公局表示，為解決低底盤或昂貴車輛於國道發生事故或故障之拖救作業延遲問題，並反映拖救該類車輛作業之高風險成本，今年4月起邀集公警局及各特約拖救公司等相關單位召開會議，依底盤高度及新車價值訂定拖救基本費率表，分別為1500元至2萬元不等。

據規定，底盤高度分為10公分、12公分、15公分為界，共4級距、新車價值氛圍200萬元、500萬元、1000萬元、2000萬元為界，共5級距，其中底盤高度低於10公分，且新車價值超過2000萬者，拖救費用最高，為2萬元。此外，若於國5雪山隧道內故障車輛另需加收1500元，等於最多可收2萬1500元。而大型重型機車則比照底盤高度15公分小型車，並依新車價值收基本費。

高公局表示，「國道小型車拖救費率表」已於11月11日公告，將於明年元旦起正式上路，屆時國道各車種之拖救費率將更合理化，而預期配備特殊機具之拖救車，也會逐漸增加至符合市場機制之數量，進而提升事件排除時效，並增進行車安全與順暢。

(中時 )