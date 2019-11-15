落單獲救的歐亞水獺後送台北市立動物園，由保育人員餵食代奶照養中。（台北市立動物園提供／李金生金門傳真）

幼獺測量體重。（台北市立動物園提供／李金生金門傳真）

幼獺接受保溫照顧。（台北市立動物園提供／李金生金門傳真）

保溫安置中的幼獺，一臉萌樣十分可愛。（金門縣府提供／李金生金門傳真）

水獺發現時現場狀況。（邱明椿提供／李金生金門傳真）

幼獺的犬齒、前臼齒和臼齒已經發育，推測應為2個多月齡大。（台北市立動物園提供／李金生金門傳真）

金門1隻屬於瀕絕珍稀保育類野生動物，約2個月大的歐亞水獺寶寶疑與母獺走失，獨自在文化園區停車場遊蕩，還好被台電團隊發現即時保護。縣府委託保育協會緊急後送台北市立動物園安置，將視照養後健康狀況，研議後續處理方式。

這隻身長約47.5公分，體重約0.7kg的雌性幼獺，13日下午1時許被台電再生能源處工程師邱明椿發現獨自在文化園區停車場活動，當時天氣有些炎熱，走起路來搖搖晃晃。他與同仁王秋賢課長及鄧煜騰工程師討論後，火速將牠送往縣防疫所收容。

水獺寶寶暫置紙箱中活動力不錯，對外界表現好奇，並無緊張警戒及欲逃脫的行為，但因發現地點狀況不明，且牠的鼻腔持續出現分泌物，縣府與台北市立動物園研議後，14日一早由接手照料的金門縣野生動物保育暨救援協會派員後送安置。

該園初步檢查結果，再次確認精神活動力尚可， 小病毒和犬瘟熱快篩皆呈陰性反應，聽診與觸診無明顯異常，身體部分區塊有毛球，未發現體外寄生蟲。另犬齒、前臼齒和臼齒已經發育，推測應為2個多月齡大。因此時進入轉換食物階段，幼獸活動力較大，會自行或跟母獸爬出窩。

在檢查期間，水獺寶寶出現1次流鼻水狀況，疑似有呼吸道感染現象，已給予抗生素治療持續觀察，另欄舍也特別加強溫度控制，預防失溫。

鐘立偉指出，近期金門持續乾旱，導致歐亞水獺領域競爭，進而互相攻擊的行為增加，近期監測中的水獺活動熱區幾乎都有幼獺出生，類似幼獸與母獺走失的狀況可能會再發生。民眾若發現水獺幼獸落單或其他特殊的狀況，可透過1999專線通報縣府處理。

金門是全台唯一還有歐亞水獺穩定發現的地方，全島估計數量僅有100餘隻。往年10月左右都會出現路殺高峰期，縣議員董森堡已在議會建議設置生態走廊，給牠們一條安全出入的道路。

(中時 )